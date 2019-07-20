بالفيديو| ابنة نجيب محفوظ تنفي تصريحها بضياع مقتنيات والدها من متحفه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة "أديب نوبل" إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء المتحف الخاص به، ونفت أيضًا ما تردد حول استياءها من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرًا،.

وأضافت أم كلثوم، في تصريحات خاصة للإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" على فضائية سي بي سي، أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".

وأشادت أم كلثوم بالدور الذي قامت به إيناس عبدالدايم -وزيرة الثقافة- من أجل افتتاح المتحف الذي طال انتظاره، وقالت إن الوزيرة حققت حلم المتحف ويجب أن يوجه لها الشكر.

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وحول الخلاف بين وزارتي الثقافة والآثار بسبب تبعية قصر محمد بك أبو الدهب لوزارة الآثار وليس الثقافة قالت أم كلثوم: "ربما هذا الخلاف هو الذي أدى إلى تأخر موعد افتتاح المتحف 13 عامًا".

وحلت أم كلثوم ابنة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ ضيفة على برنامج "معكم" منى الشاذلي، في ظهور خاص كشفت فيه بعض الأسرار التي تخص والدها، كما حل الكاتب يوسف القعيد ضيفًا خلال اللقاء وتحدث عن علاقته بنجيب محفوظ، وبداية معرفته به.