بالصور: أخذه من العملة السعودية .. المغني العالمي “فيفتي سينت” يطلق على نفسه لقباً...

قال كرتس جيمز جاكسون، المعروف بـ50 سينت، إن اسمه الجديد هو 50 هللة، في إشارة إلى العملة الأصغر من الريال.

وكتب “50 سينت”، وهو أحد أشهر فناني الراب، على حسابه في تويتر ، بعد حفل له في إطار “موسم جدة” أن “اسمي الجديد هو 50 هللة”، معبراً عن سعادته بالمكان، قائلاً إنه قد ينتقل “إلى هنا لأنني أحببت المكان”. وأحيا الفنانون الأميركيون جانيت جاكسون وفيفتي سنت وكريس براون عروضاً مساء الخميس في جدّة.