حرص عدد من خبراء الاعلام المصري على تقديم عدة رسائل لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس وذلك خلال المهرجان السنوي العشرون لمشروعات التخرج الذي نظمه قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وافتتحه الاستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د سوزان القليني عميد كلية الآداب ، ا. د هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ونخبة من القاماتالإعلامية .
حيث اشار الاذاعي القدير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة السابق ان ما نراه اليوم يؤكد علي سمو رسالة الاعلام وانسانيتها، بينما اوضحت د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ان مشروعات طلاب عين شمس اضافة لدم الاعلام المصري .
واكد ا. عبد الجواد ابو كب رئيس تحرير البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للإعلام علي ان هذه الدفعة محظوظة لأنه وللمرة الأولى سيطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسابقةلمشاريع تخرج الطلاب ولذلك فهى فرصة قوية لتنافس الطلاب من مختلف الجامعات لتبادل الأفكار الإبداعية والتى تميز دائما مشروعات تخرج الطلاب .
واعربت ا. امل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا عن سعادتها بالمشروعات التي تنم بشباب واعد معلنة بأنه سيتم نشرها بمجلة نصف الدنيا .
اما الاستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن فأثني علي التميز والاحترافية في الموضوعات والحماس الملحوظ مؤكداً أن هذا الحماس كفيل بالرد علي حملات الفيسبوك التي تدعو للإحباط .
ومن جانبه دعا المخرج عمرو عابدين الطلاب الي المشاركة بمهرجان الاسكندرية السنيمائي موجها حديثه للطلاب بأنهم قد انجزوا اعمال كبيرة من وجهة نظرنا كخبراء ، كما طالبهم بمزيد من التعلم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إعلاميون يقدمون رسائل لطلاب إعلام عين شمس خلال مناقشة مشاريع تخرجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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