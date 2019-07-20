حرصت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة إلى شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها على "انستجرام" وذلك بعد مشاركتها في احتفالية نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي تجمع الجزائر والسنغال حاليا على استاد القاهرة. ونشرت ايمى صورة لشقيقتها وعلقت قائلة: "برافو" وردت عليها شقيقتها دنيا بقولها: "الحب" ولاقت الصورة إعجاب متابعيها بشكل كبير . قائلة: "برافو" وردت عليها شقيقتها دنيا بقولها: "الحب" ولاقت الصورة إعجاب متابعيها بشكل كبير . يذكر أن المطربة دنيا سمير غانم تألقت استاد القاهرة بأغنية جديدة بعنوان "أدينا النهاردة" فى ختام احتفالية نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي جمعت الجزائر و السنغال و فازت بها دولة الجزائر. فى ختام احتفالية نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي جمعت الجزائر و السنغال و فازت بها دولة الجزائر. يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تألقت داخل استاد القاهرة بأغنية جديدة بعنوان "أدينا النهاردة" Advertisements فى ختام احتفالية نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي جمعت الجزائر و السنغال و فازت بها دولة الجزائر. فى ختام احتفالية نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي جمعت الجزائر و السنغال و فازت بها دولة الجزائر.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفل أمم إفريقيا.. إيمى سمير غانم لشقيقتها: "برافو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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