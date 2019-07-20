دنيا سمير غانم تتألق فى حفل ختام أمم إفريقيا بـ"أدينا النهاردة"

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام كأس الأمم الأفريقية ، مساء اليوم الجمعة داخل إستاد القاهرة الدولى و الذى فازت به دولة الجزائر بعد فوزها على منتخب

السنغال .

وقدمت دنيا أغنية "أدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

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يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت

مؤخراً مسلسل " بدل الحدوتة 3 " و الذى قام ببطولته معها النجم سمير غانم ومحمد سلام وعمرو وهبة وشيماء سيف ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وهشام ماجد وفتحي عبدالوهاب، ومن إخراج خالد الحلفاوي .