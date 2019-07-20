أحيت الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام كأس الأمم الأفريقية ، مساء اليوم الجمعة داخل إستاد القاهرة الدولى و الذى فازت به دولة الجزائر بعد فوزها على منتخبالسنغال .
وقدمت دنيا أغنية "أدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.
يذكر أن دنيا سمير غانم قدمتمؤخراً مسلسل " بدل الحدوتة 3 " و الذى قام ببطولته معها النجم سمير غانم ومحمد سلام وعمرو وهبة وشيماء سيف ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وهشام ماجد وفتحي عبدالوهاب، ومن إخراج خالد الحلفاوي .
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تتألق فى حفل ختام أمم إفريقيا بـ"أدينا النهاردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.