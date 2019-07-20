بالصور.. ماجد المهندس وداليا مبارك من كواليس حفل ختام موسم جدة

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا، الصور الأولي للمطرب ماجد المهندس والمطربة داليا مبارك، أثناء لقائهم بعدد من رجال الصحافة والإعلام قبل دقائق من بدأ فقرات حفل ختام

موسم جده.







ظهر النجوم في الصور عبر الحساب الرسمي لروتانا بموقع "تويتر"، إلي جانب أ. سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة

روتانا للصوتيات والمرئيات.جدير بالذكر أن ماجد المهندس يستعد لإحياء حفل غنائي بمشاركة المطربة نجوي كرم، علي خشبة مسرح طلال مداح في أبها، ضمن فعاليات حفلات موسم صيف عسير، وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو المقبل.