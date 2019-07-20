كواليس ماسبيرو

< محمد نوار، رئيس الإذاعة أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء الشبكات بضرورة الالتزام بالموضوع فى أى فترة ولا تتم مناقشة أمور اقتصادية مثلاً فى فترة رياضية والعكس، خاصة فى الفترات التى تعتمد على إجراء مكالمات مع المستمعين، ومن ناحية أخرى أكد «نوار» أن الدورة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مختلف الشبكات بحيث تكون لكل شبكة إذاعية شخصيتها.

< أكد خالد فتح الله، مدير معهد الإذاعة والتليفزيون أن تدريب المذيعين والمذيعات لا يقلل أبداً من شأنهم مؤكداً أن التطوير مطلوب باستمرار ونفى بشدة وجود أى نية للاستفادة من أحد مؤكداً كيف تتولى الهيئة الوطنية للإعلام تدرب المذيعين والمذيعات وتطوير عملهم

ثم تستغنى عنهم، فهذا هراء تم تداوله للأسف على «السوشيال ميديا».

< أكد محمد عفيفى، القائم بعمل رئيس قناة النيل للرياضة عودة برنامج ستاد النيل لتغطية وتحليل باقى مباريات الدورى الحاسمة بنفس طاقم العمل وبدون أى تغيير أو تعديل.

< الإذاعى شريف الغزالى، الرجل الثانى فى شبكة الشباب والرياضة الذى يقوم بدور مدير البرامج الرياضية ومدير عام البث يبلغ سن التقاعد أول الشهر القادم، وسوف يتسبب فى حالة ارتباك شديد داخل الشبكة التى تعانى أصلاً من نقص حاد بين العاملين.

Advertisements

< تعرض قناة «ماسبيرو زمان»

فى العاشرة مساء يومياً مسلسل «من الذى لا يحب فاطمة»، بطولة أحمد عبدالعزيز وجيهان نصر وشيرين سيف النصر، المسلسل إنتاج 1993 وحقق نجاحاً كبيراً ويحظى حالياً بنسبة مشاهدة عالية، وتم تصوير معظم مشاهده فى النمسا، ويعكس العصر الذهبى للدراما فى تسعينيات القرن الماضى.

< أكد شريف عباس، مدير إذاعة الأغانى إلقاء بعض البرامج فى الدورة الجديدة أول أغسطس أبرزها «غنوتك» وذلك فى إطار تطبيق سياسة «قليل من الكلام كثيراً من الغناء» بشكل عملى بعد شكوى المستمعين من كثرة الكلام فى الآونة الأخيرة.

< عبدالفتاح سالم، مدير البرامج الرياضية بقناة النيل للرياضة تم اختياره نائباً لرئيس الاتحاد المصرى للملاحة البحرية.

< متى يجتمع حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع قيادات الإذاعة للتعرف عن قرب عن المشاكل الحادة التى يعانى منها هذا القطاع الحيوى، وهم يعملون فى صمت.