بيومى فؤاد "إنسان آلى" مع أحمد حلمى فى "خيال مآتة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم الكوميدى خلال أحداث فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى شخصية "إنسان آلى" يتعرض لكثير من المواقف مع حلمى بشكل كوميدى، ويظهر بالعديد من الشخصيات المهنية، فنجده تارة سفرجي وأخرى ميكانيكي ومرة جنايني وغيرها من المهن الوظيفية، وذلك بخلاف مدى قوة العلاقة الوطيدة التي تجمعه مع الفنان أحمد حلمي.
بينما يجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تماماً فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ بأحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا فى فترة 1968.
"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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