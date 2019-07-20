شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية ليلى تشدو بموسيقى المشايخ لأول مرة بمهرجان عيد البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغوص المطربة المغربية ليلى فى عوالم موسيقى المشايخ المغربية القديمة بتقديمها العرض اللايف الأول لأجدد أغانيها "مضاني"، إبان مشاركتها فى فعاليات مهرجان عيد البحر فى مدينة آسفى.

وكشفت ليلى لـ الخليج 365 عن تحضيرها أغنية جديدة تمزج خلالها بين روح الموسيقى التراثية لمدينة وجدة، المنطلقة هي منها، ومنطقة شرق المغرب، المعروفة بمسمى موسيقى "المشيخة" أو موسيقى المشايخ، مع مزجها بلمسة من الموسيقى العصرية على طريقتها الخاصة.

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كما أضافت ليلى أن اسم الأغنية "مضانى" تعني بالدارجة المغربية "قوانى" أو حعلنى أقوى، أو بمعنى أدق "جعلنى أكثر حدة"، مثل ما يتم. تحديد السكين لتصبح أقوى وأشد، وتنوى إطلاقها بشكل أغنية منفردة "سنجل" ومصورة عما قريب، ضمن بشائر ألبومها الغنائي الأول.