شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ينتهى من تسجيل أغنية بعنوان "دنيا سيما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى محمود الليثى من تسجيل أغنية "دنيا سيما" داخل أحداث فيلم "أنت حبيبى وبس"، من كلمات أحمد غريب، وألحان خالد الأسمر، وتوزيع محمد عبد السلام. ويعد فيلم "أنت حبيبى وبس" أول بطولة مطلقة للمطرب الشعبى محمود الليثى والمطربة بوسى، ويشاركهما فى بطولته هالة فاخر، محمد محمود، نيرمين ماهر، أحمد حلاوة، إيمان السيد، محمد ثروت، صوفينار، وإخراج أحمد البدرى. يذكر أن آخر أعمال الليثى كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإشراف فنى عبد الله منصور وإخراج كامبا.

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