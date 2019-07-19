شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعترضت ابنة هند رستم على تمثيلها مع إسماعيل ياسين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بسنت رضا الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة هند رستم أنها كانت تعترض على مشاركة والدتها فى أفلام يقوم ببطولتها الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وأوضحت الابنة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "زعلت جدا عندما شاركت أمى فى فيلمى ابن حميدو ومستشفى المجانين، لأنى كنت دايما باشوفها بتشارك البطولة مع رشدى أباظة وعمر الشريف وجانات السينما، وكنت أرى أن أى ممثل يقف إلى جوار إسماعيل ياسين يكون رقم 2 فى الفيلم".

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وأشارت إلى رد والدتها عندما تحدثت معها قائلة "ماما قالتلى لو مش هنمثل مع إسماعيل ياسين مش هننتشر، لأن كل الدول العربية تتهافت على أفلامه دون النظر للقصة والممثلين".

وتابعت "الفنان إسماعيل ياسين كان محترف فى سرقة الكاميرا مثل والدتى، كما كان يحرق أى إيفيه يبتكره الممثل الذى يقف أمامه وذلك بتكرار ترديد الإيفيه، وهو ما فعله عندما ابتكر أحد الفنانين فى فيلم مستشفى المجانين إيفيه "ساعة تروح وساعة تيجى" فكرره إسماعيل ياسين.

وأضافت بسنت رضا أن إسماعيل ياسين كرر أحد الإيفيهات التى ابتكرتها والدتها فى بداية حياتها قائلة "شاركت والدتى فى بداياتها بمشهد فى فيلم الستات مايعرفوش يكدبوا مع شادية وزينات صدقى وإسماعيل ياسين، حيث كانت تقوم بدور خادمة وابتكرت الضحكة البلهاء دون أن تكون مكتوبة فى السيناريو فكررها ياسين ليسرق الكاميرا ويستفيد من الإيفيه".