شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو سعد يحتفل بهدف الجزائر الأول أمام السنغال فى نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم عمرو سعد بهدف الجزائر الأول فى شباك منتخب السنغال، فى المباراة التى تجمعهما على استاد القاهرة فى نهائى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة على أرض مصر، ونشر عمرو سعد فيديو أثناء إحراز الهدف وعلق: "مصر بتشجع الجزائر". وحرصت الجماهير الجزائرية على الحضور مبكرا لاستاد القاهرة لمؤازرة منتخب الخضر فى المباراة المصيرية التى ينتظرها عشاق منتخب الجزائر لحصد اللقب الثانى فى تاريخها. Advertisements ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل. ويتطلع المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي إلى تحقيق اللقب الثاني فى تاريخ الأخضر بالبطولة، علمًا أن اللقب الوحيد الذى توج به المنتخب الجزائري كان فى نسخة 1990، فيما يأمل ساديو ماني ورفاقه في الفوز بالكأس القارية للمرة الأولى في تاريخهم.

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