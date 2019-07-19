شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يتسابقون على الغناء باللهجة الصعيدية 2019.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي المنافسة على اللون الصعيدي فى موضة جديدة يتسابق على تقديمها المطربون لأول مرة، حيث بدأ عدد كبير من النجوم التحضير لأغنيات جديدة باللهجة الصعيدي وبعد الأخرى طرح مؤخرا هذه نوعية من الأغانى، كنوع من التجديد عن التميز والاختلاف لجذب الجمهور، بينهم محمد محيى، وتامر حسنى، وأصالة، وشيرين عبد الوهاب، ولطيفة.

محمد محيى :

انتهى المطرب محمد محيى من تسجيل أغنية صعيدية تحمل اسم مبدئى "هربت" ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف المقبل، من كلمات هانى رجب وتوزيع محمد العشى والحان مديح محسن، ويقدمها محيى بشكل مختلف وجديد عليه عن أعماله السابقة وتدور قصتها حول فتاة يتم إرغامها على الجواز، وتقع فى حيرة الإختيار.



محمد محيى

تامر حسنى:

انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل أغنية بلهجة صعيدية تحمل عنوان "اللي يجاور السعيد" حيث كانت من المفترض أن يتم طرحها ضمن أغاني ألبومه، والأغنيةمن كلمات صابر كمال، ألحان شريف بدر، توزيع توما.



تامر حسنى

أصالة:

طرحت المطربة أصالة كليب أغنيتها الجديدة "بنت أكابر" من ضمن ألبومها الجديد، والتى تغنى باللهجة الصعيدية لأول مرة، والأغنية من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي وتم تصويرها في مدينة الفيوم.

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أصالة

شيرين عبد الوهاب:

كما أيضا طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أغنية "أبو الرجالة" باللهجة الصعيدية لأول مرة، والأغنية ضمن ألبومها " نساي"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.



شيرين عبد الوهاب

لطيفة:

تستعد المطربة التونسية لطيفة لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدية، لأول مرة، بعد نجاح تجربتها فى الغناء الشعبى مع الفنان أحمد شيبه.