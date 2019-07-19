"الحلفاوي" مشيدا بأغنية حفل ختام الأمم الأفريقية: "غسلت مرارة الخروج المبكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عبر الفنان نبيل الحلفاوي عن سعادته بأغنية "وأدينا النهاردة"، التي غنتها دنيا سمير غانم، خلال حفل ختام كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أغنية دنيا بالغة العذوبة والرقة والتأثير.. مست الروح والقلب، ومن حقنا تماما أن نفخر بما حققناه، غسلت مرارة الخروج المبكر، من قال إن مصر ليست في النهائي؟ المعدن المصري النفيس يعلن عن نفسه أمام العالم أجمع".

يذكر أن دنيا سمير غانم أحيت حفل ختام كأس الأمم الأفريقية وسط استعرض مبهر، قبل انطلاق مباراة الجزائر والسنغال، التي انتهى شوطها الأول بتقدم الخضر بهدف مقابل لا شيء.