فيديو| نضال الشافعي عن عرض "الملك لير" في جدة: "جمهور عظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الفعل، التي تلقاها من الجمهور السعودي، بعد عرض مسرحية "الملك لير" ضمن موسم جدة، في المملكة العربية السعودية.

ونشرت "كايرو شو" مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء حديث الفنان نضال الشافعي عن تجربته في المسرحية.

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وقال نضال: "سعيد بوجودي في السعودية، وسعيد أني بقدم مسرحية الملك لير في مهرجان جدة الأول، لقينا رد فعل عبقري، جمهور عظيم، استقبال جميل".

مسرحية "الملك لير" بدأت في السعودية الأربعاء الماضي 17 يوليو، وتستمر 3 ليال، وهي إحدى روائع شكسبير، من إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.

ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من النجوم من بينهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة.