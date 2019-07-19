بالتزامن مع المباراة النهائية.. أمل بشوشة توجه رسالة للمنتخب الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة أمل بشوشة المنتخب الجزائري، في مباراته النهائية بكأس الأمم الأفريقية، والذي تقام مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

ونشرت بشوشة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"تي شيرت" المنتخب الجزائري، وعلقت: " بالتوفيق للفريق الوطني الجزائري، أيها الأبطال الشجعان، أيها المحاربون لقد فزتم باحترام وتقدير وثناء العالم بأسره، ثبت الله خطاكم".

يذكر أن المنتخب الجزائري متقدم بهدف على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية التي تقام بين الفريقين باستاد القاهرة الدولي الاَن.