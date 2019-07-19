أول تعليق من داليا مصطفى بعد رحيل والدتها.. ونشوى مصطفى ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة داليا مصطفى، من جمهورها الدعاء لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وذلك في أول تعليق لها بعد رحيل والدتها الجمعة 12 يوليو الماضي.

وكتبت داليا عبر حسابها: " فضلا ممكن تدعو لأمي ولأمة المسلمين بالرحمة والمغفرة".

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وعلقت الفنانة نشوى مصطفي على البوست بـ: " الف رحمة ونور، ربنا يجعلها في صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويصبر قلبك يا داليا يارب".

يذكر أنه تم تشييع جثمان والدة الفنانة داليا مصطفى، إلى مثواها الأخير، عقب صلاة الجمعة 12 يوليو، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.