صور| دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير- محمود بكار: أحيت الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام كأس الأمم الأفريقية، قبل قليل. وقدمت دنيا أغنية "أدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال وتوزيع مادي. وتقام بعد قليل مباراة النهائي بين منتخبي السنغال والجزائر، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة.

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