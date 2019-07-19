فيديو| ضمن استعدادها لـ"جرش" نداء شرارة تغنى "بعد الليالي" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت المطربة الأردنية نداء شرارة فيديو، وهي تغنى أغنية "بعد الليالي" لعمرو دياب، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت في الفيديو وهي تغنى بجوار أحد العازفين، وعلقت: "والله بحبه وهفضل أحبه". يشار إلى أن نداء شرارة تحيي حفلا في حفل ختام مهرجان جرش الأردني يوم 27 يوليو المقبل.

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