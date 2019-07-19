هند صبري تدعم المنتخب الجزائري وتوجه نصيحة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة التونسية هند صبري، المنتخب الجزائري، قبل انطلاق مباراة اليوم، والتي يلتقي فيها المنتخب السنغالي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على استاد القاهرة.

ونشرت هند علم دولة الجزائر، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "اليوم فرصة لنا كعرب للظهور بمظهر حضاري راقي ومثالي أمام العالم كله".

وأضافت هند: "دعواتي لأخوتي الجزائريين أن يؤكدوا أن تشجيعهم الملتزم والمثالي سيستمر كما عودونا طول البطولة".

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وتابعت: "كل أمنياتي للخضراء اليوم بالنجمة الثانية ومبروك لمصر أم الدنيا التنظيم الرائع، طول شهر كامل".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري يقابل اليوم الجمعة 19 يوليو، نظيره السنغالي في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة على أرض مصر.