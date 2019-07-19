الفن في أسبوع| عزاء زوجة رشوان توفيق ووالدة داليا مصطفى ووفاة فنان ومنتج وأزمة العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتلعقة بعزاء زوجة رشوان توفيق ويوسف شريف رزق الله ووالدة داليا مصطفى، ومشاركة الفنانين في تحدي العمر، ووفاة المنتج هشام إسماعيل والفنان شوقي طنطاوي.. وغيرها

وإليكم تفاصيل ما تم نشره

أبرز أعماله "ريش نعام" و"منتهى العشق".. وفاة المنتج هشام إسماعيل

أعلنت المنتجة شاهيناز صيام، عن وفاة المنتج هشام إسماعيل والد ابنها، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".. إليكم التفاصيل

وفاة الفنان شوقي طنطاوي الشهير بـ"مطاوع فتيس"

رحل عن عالمنا، أمس الخميس، الفنان شوقي طنطاوي، عن عمر يناهز 66 عاما.. إليكم التفاصيل

فيديو| محمد رمضان طباخ يتحول لمليونير في أغنية "إنساي" مع سعد لمجرد

طرح الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيته الجديدة "إنساي" مع الفنان سعد لمجرد.. إليكم التفاصيل

أحمد حلمي و"الحلفاوي" وسميحة أيوب في عزاء زوجة رشوان توفيق- صور

تلقى الفنان رشوان توفيق، العزاء في زوجته أميمة حسن، مساء أمس الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. إليكم التفاصيل

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بوستر وتفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الفنان عمرو دياب عن اسم ألبومه المقرر طرحه خلال أيام والذي يحمل عنوان "أنا غير".. إليكم التفاصيل

"معاك واسطة عشان تتصور معايا".. العسيلي يدافع عن نفسه في واقعة "مشادة الطالب"

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ردًا على الفيديو المنتشر له بعد رفضه التصوير مع أحد معجبيه.. إليكم التفاصيل

"الخليج 365" يرافق "السعدني" في زيارته لمعهد الأورام: "مالقتش أحلى من المكان ده أقضي فيه عيد ميلادي"

حرص الفنان أحمد صلاح السعدني، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ40 الذي يتزامن يوم الثلاثاء الماضي، وسط مرضي المعهد القومي للأورام بالقصر العيني.. إليكم التفاصيل

45 صورة من عزاء الراحل يوسف شريف رزق الله

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، وذلك في الساحة الملحقة بمسجد عمر مكرم.. إليكم التفاصيل

30 صورة ترصد نجوم الفن والإعلام في وفاة والدة داليا مصطفى

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء للفنانة داليا مصطفى في وفاة والدتها.. إليكم التفاصيل

بالصور| نجوم الفن يشاركون في تحدي العمر.. تعرف على شكلهم بعمر السبعين

يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بين وقت وآخر تحديات يحرص نجوم الفن قبل الجمهور على المشاركة فيها، منها تحدي "رقصة كيكي"، وأخرها تحدي العمر، وهذه نتائج مشاركة الفنانين فيه.. إليكم التفاصيل