شاهد: هل يفكّر محمود العسيلي في الزّواج للمرّة الثّالثة؟

السرّ وراء ظهور الفنّان المصريّ، محمود العسيلي مع فتاة مؤخرًا، ونشره صورًا معها، عبر حساباته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أكثر من مرّة. ولم يُفصحْ عن طبيعة علاقته بها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، خلال الأيام الماضية.وأكّدت مصادر مقرّبة من محمود العسيلي، أنّه يعيش هذه الفترة حالة من في الزّواج للمرّة الثّالثة، حيث تعرّف على فتاة جديدة، تعمل في مجال الموضة والتجميل، بعد ستة أشهر من انفصاله عن زوجته الثانية. وأنّ العسيلي لم يأخذ قراره النّهائيّ بعد، بالزّواج من هذه الفتاة، خاصّة أنّه يريد دراسة شخصيّتها جيدًا، قبل الدّخول في علاقة زواج.

وأنّ هذه الفتاة تعمل خبيرة تجميل، وكانت ترتدي الحِجاب، ثمّ خلعته لأنّها كانت تهدف أنّ تُصبح أيقونة للموضة والجمال، وهو ما حدث بالفعل، وتعمل حاليًا مع كبار النّجمات بينهنّ أنغام، وبسمة بوسيل، وياسمين صبري، وهي من مواليد أكتوبر عام 1987، ومنفصلة، ولديها طفل يبلغ سنّه ما يقارب العشر سنوات. وكان محمود العسيلي، قد كشف عن سرّ فشل زواجه مرتين، مبينًا، أنّه لم يكن سعيدًا في الزّيجتين، ولهذا قرّر الانفصال، وأضاف في تصريحات تلفزيونيّة، أنّه شخصيّة حسّاسة، ويحتاج إلى معاملة خاصّة، ومن الصّعب أنْ تفهمه امرأة، كما أنّه لا يستطيع أنْ يعيش بدون حبّ الذي يعتبره مقدّس، لأنّه يُبني على العطاء المتبادل، فالزّوجة لا بدّ أنْ تعطي على قدر ما تأخذ، والعكس. يُذكر، أنّ محمود العسيلي قد صرح لـ”فوشيا” أنّ حياته الشّخصيّة “خط أحمر”، ولا يسمح لأحد أنْ يتخطّاه، مؤكدًا، أنّه إذا أراد الإعلان عن شيء ما، سيقوم بذلك على الفور، ويرفض أنْ يجبره أحد على فعل أمر لا يرغب في القيام به.