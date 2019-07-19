بالفيديو: كاظم الساهر يطرب جمهور موسم جدة بأروع أغنياته

أحيا الفنان كاظم الساهر، أمس الخميس، حفلا غنائيا فى مدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة. وتفاعل الجمهور بشدة مع القيصر، الذي أخذ يشدو بباقة من أروع أغنياته، ومنها ” أحبيني بلا عقد ” ، و ” أنا وليلى ” ، ” حنية ” ، وغيرها. ومن الجدير بالذكر، أنه جاء الحفل بعدما تم تأجيله يوما بسبب ظاهرة خسوف القمر.

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