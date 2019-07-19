شاهد..مصطفى قمر يطرح بوستر أغنيته الجديدة

طرح الفنان مصطفى قمر، بوستر أغنيته الجديدة «ضحكت ليا» عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، معلنًا عن طرح الأغنية خلال الفترة القليلة المُقبلة.
وعلى جانب آخر، يحيى مصطفى قمر حفلًا غنائيًا اليوم، في سيدى عبد الرحمن وهي أولى حفلات الصيف بالنسبة له حيث منالمتوقع أن يغنى فيها عددًا من أغانى ألبومه الجديد.
وانتهى مصطفى قمر من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يضع اللمسات الأخيرة والمكساج من خلال تواجده فى أحد الاستوديوهات، تمهيدا لطرحه فى شهر أغسطس المقبل، ولم يستقرعلى الاسم النهائى له حتى الآن.
ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد ورمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة مختلفة عن ألبوماته السابقة.
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