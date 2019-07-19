فيديو.. وائل جسار يطرح أحدث أغانيه "بتلبك"

طرح المطرب اللبناني وائل جسار قبل ساعات أحدث أغانيه بعنوان "بتلبك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن "بتلبك" من كلمات منير بو عساف، الحان وتوزيع ملحم أبو شديد، ميكس وماستر جوزيف كرم، ويقول مقطع من الأغنية: "هيدي اللهفة اللي ما بتخلص.. بتضلا تزيد وما بتنقص.. وهيدا الإحساس االلي فيكيِ.. بعيوني تشوفيني". وتوزيع ملحم أبو شديد، ميكس وماستر جوزيف كرم، ويقول مقطع من الأغنية: "هيدي اللهفة اللي ما بتخلص.. بتضلا تزيد وما بتنقص.. وهيدا الإحساس االلي فيكيِ.. بعيوني تشوفيني".

جدير بالذكر أن وائل جسار يستعد لإحياء حفل غنائي بـ "Atlal Plaza Golden Ballroom" في لبنان، وذلك يوم السبت المقبل، ويتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا .

لسماع بتلبك كاملة من هنا...



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