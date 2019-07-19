صلاح الشرنوبى: منع التعامل مع مقدمى أغانى المهرجانات يحافظ على صورة مصر

كشف الملحن صلاح الشرنوبى عن رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر بمنع التعامل مع كل من حمو بيكا، والعفريت، وفرقة الصواريخ، وشاكوش، وحنجرة وكزبرة" مطربي المهرجانات.
قال الشرنوبى في تصريحات صحفية، ان القرار صائب لانه سوف يحد من ظاهرة أغانى المهرجانات ، المنتشرة حاليًا .
وإضاف " الشرنوبى " ، ان الامر يتعلق بصورة مصر الفنية ، ومن دور النقابةان تحد من الاسفاف،ممطالبا بالتعاون مع هئية المنصفات الفنية لردع كل من يقدم فن غير محترم .
وأشار الشرنوبى، إلى ان هذا القرار قد يكون نواه ، فمشوار الالف ميل يبدا بخطوه ، لذا فانه يرى ان القرار جيد للغاية .
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