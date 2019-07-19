محمد رمضان وسعد لمجرد يحصدان 9 ملايين مشاهدة بكليب إنساي

حقق الفنان محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا بأول دويتو يجمع بينهما، بكليب «انساي» الذي حقق 9 ملايين و240 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء17 يوليو.
واحتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الاول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقعيويتوب.
يذكر أن احدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.
أما احدث أعمال محمد رمضان الفنية؛ أغنية بابا، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.
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