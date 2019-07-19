24 يوليو.. انطلاق فاعليات "ملتقى جنوب سيناء للفنانين والمواهب الشابة" للترويج السياحي

تنطلق يوم 24 يوليو من الشهر الجاري ولمدة 6 أيام فاعليات مهرجان "ملتقى جنوب سيناء للفنانين والواهب الشابة"، وذلك تحت رعاية شركة "صن إيفينت" وشركة "سيناي إيكو كامب" بهدف الترويج للسياحة في جنوب سيناء.

ويشارك في المسابقة أكثر من عرض في فنون العزف والغناء الغربي وشو الرقص، من أنحاء الجمهورية وأهالي جنوب سيناء، وستقدم جوائز مالية بقيمة 30 ألف جنيه للمواهب الفائزة.

وتقسم الجوائز على النحو التالي:

1- أفضل عرض مركز أول يحصل الفائز على مبلغ مالي بقيمة 3000 جنيه وإقامة كاملة له و3 أشخاص من أختياره لمدة أسبوع كامل.

2- أفضل عرض مركز ثاني يحصل الفائز على مبلغ مالي بقيمة 2000 جنيه وإقلمة كامله و شخصين من أختيارة لمدة أسبوع كامل .

3- أفضل عرض مركز ثالث يحصل الفائز على مبلغ مالي بقيمة 1000 جنيه وإقامة كاملة له و لفرد من أختيارة لمدة

أسبوع كامل.

4- باقي المواهب التي لم تحصل على جوائز سوف تحصل جميعها على خصم 50% من الإقامة كاملة لمدة أسبوع لهم ولكل شخص من أختيارهم.

الشروط :

1- ألا يقل سن المشارك عن 18 سنة ويزيد كيفما شاء.

2- عدد العروض التي سيتم أختيارها 10 عروض "فردي" أو بعدد أقصاه فردين ويكون الفرد الثاني مشارك في العرض المقدم ويكون شخص واحد منهم هو المسؤل عن الفرقة.

3- أن لا تقل مدة العروض المشاركة عن 30 دقيقة.

4- الحضور من يوم 21/7/2019 إلي مكان تجمع “الإيفنت” على أن تبدأ المسابقة يومي 26/7/2019 و 27/7/2019 .

طريقة التقديم للمسابقة:

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1- نوعية العروض المختارة تتم بناء على الأنسب من حيث تقديم المحتوى والصورة وشكل “الشو” على المسرح.

2- أرسال مختصر من “الشو” المقدم في البرنامج لمدة لا تقل عن دقيقة ولا تزيد عن 5 دقائق إلى رقم 01001359075 مصحوبة بصورة مقدم الطلب وصورة من بطاقة الرقم القومي.

علي أن تتكلف الشركات الراعيه كافة مصاريف الإقامة والإنتقالات للمتسابقين.

من جانبه أوضح الفنان كريم نوار المشرف على المهرجان أن الهدف من هذا المهرجان تبني المواهب وخاصة أصحاب المواهب من أهل جنوب سيناء، هذا إلى جانب تنشيط السياحة في منطقة جنوب سيناء، ودعم الثقافة.

إعلان أسماء المشاركين في "ملتقى جنوب سيناء للفنانين والمواهب الشابة"

1- الفنان / محمد عبدالصبور ( رقص معاصر) مصر

2-محمد عبده صبحي (عزف كمنجة)

3- الفنان / هاني حسن (تحطيب معاصر) مصر

4- الفنانة / نغم صلاح محمد (تحطيب معاصر) الكويت

5 - الفنانة / مادونا مجدي فايز (غناء اوبرالي) مصر

6- الفنانة / زينه زين (عزف ريكورد ) مصر.

7- الفنان / محمد نشأت السعيد ( غناء غربي وعزف جيتار) مصر .

8- الفنان / عبدالله أحمد علي " كامبا " ( عزف جيتار) مصر.

9- إسلام محمد محمد (عزف كيبورد وغناء) مصر.

10- زياد سمير عبدالفتاح ( عزف جيمبي وناي) مصر.

11- محمد سعد محمد (إيقاعات باركشن وكاخون ) مصر