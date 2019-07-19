شاهد..نوال الزغبي تحصد 670 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح الكليب الجديد

حققت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ اغنيات دفعة واحدة معًا، فحقق الكليب 670 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا

عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث اغنيات كده باي، جوه قلبه وصبح صبح، وهي اكثر الاغنيات انتشارا

من البومها الجديد "كده باي".

وكانت نوال الزغبي قد صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.

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وعلى صعيد آخر، تستعد نوال لحفلتها الغنائية في العاصمة السورية دمشق التي ستحييها مع الفنان زياد برجي يوم 20 يوليو الجاري.\