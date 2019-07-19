صور.. عمرو دياب يتحدى أصالة ودينا الشربينى تشاركهما الرقص

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يغني " ده لو اتساب" في حفل أصالة الذي أقيم بمدينة موناكو الإيطالية.
وعلقت الصفحة قائلة " عمرودياب يتحدى أصالة لغناء "ده لو اتساب" على طريقته و دينا الشربيني تشاركهما الرقص".
وخلال غناء عمرو دياب كوبليه "أنا عمرى ما حد خطفنى كده"، قام باحتضان الفنانةدينا الشربينى التي رافقته في الحفل.
يذكر أن عمرو دياب فاجأ الفنانة أصالة، أمس الخميس، بحضور حفلها فى مدينة موناكو وقدم أكثر من أغنية له خلال الحفل برفقة الفنانة دينا الشربيني.
وقدمت أصالة أكثر من أغنية دويتو مع عمرو دياب خلال الحفل الذى شهد حضور عدد كبير من الجاليات العربية.
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