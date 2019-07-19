شاهد..رويدا عطية تحصد آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرح "كيفك يا حب"

بعد ساعات من طرح الفنانة السورية رويدا عطية أحدث فيديو كليب لها «كيفك يا حب» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد فترة من التحضير للكليب، ونجاح أغنيته التي تم طرحها قبل عدة أشهر، وحقق الكليب 175 ألف مشاهدة.

واجتازت "عطية" حاجز المليون مشاهدة من خلال أغنية «كيفك يا حب»، التي طرحتها 24 مارس الجاري، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ما دفعها لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

أغنية «كيفك يا حب» هي أولى أعمالها الفنية

من بعد ولادتها ابنها «زين»، الذي وضعته في نوفمبر 2018.

وهى من كلمات: عمر ساري، ألحان: محمد بشار، توزيع: رامي رئيس، وإنتاج: المولى بروداكشن، وإخراج سامر محمود.

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وعلى جانب آخر، أعلنت الجهة المنظمة لحفل رويدا عطية وسعد رمضان، عن نفاد تذاكر الحفل المرتقب يوم 20 يوليو الجاري، بنادي البقاع الغربي في لبنان.