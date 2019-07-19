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عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت تُدخن النرجيلة في لبنان

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متابعة بتجـــــــــــرد: حضرت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت سارة سامبايو حفل وداع العزوبية الخاصّ بإبن مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

وفي التفاصيل، فقد نشرت سارة صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها وهي تُدخن النرجيلة في الحفل الذي حمل طابعاً شرقياً. وعلّقت سارة على الصورة بالقول “سعيدة بالعودة إلى لبنان”.

نُشير إلى أن سارة نشرت أيضاً مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل على طريقة الستوري.

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