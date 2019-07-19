أنجلينا جولي تضم فرداً جديداً للعائلة.. من هو؟

متابعة بتجــــــــــرد: ضمت النجمة العالمية أنجلينا جولي، 44 عاماً، فرداً جديداً لعائلتها المؤلفة من ست أطفال. ورصدت كاميرات الباباراتزي أنجلينا وابنتها فيفيان، 11 عاماً، وهما تخرجان من متجر للحيوانات الأليفة، بينما كانت فيفيان تحمل أرنباً باللون الرمادي والأبيض. والجدير ذكره أن أنجيلينا جولي منحت أخيراً زوجها السابق الممثل براد بيت الفرصة لتمضيته فترة الصيف مع أولادهما.

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