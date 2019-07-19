بالصور- ايلي صعب جونيور يدخل القفص الذهبي

دخل ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، إيلي جونيور وكريستينا مراد، القفص الذهبي بعد ظهر يوم الجمعة، حيث شهد اليوم الكبير على “نَعم” أبدية في “بكركي” وببركة سيدها البطريرك بشارة الراعي.

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وقد توافدت عشرات الشخصيات من لبنان والعالم العربي وشخصيات عالمية لحضور حفل الزفاف الاسطوري الذي سيقام الليلة في منطقة “فقرا”.

واجتاحت صور العروس كريستينا مراد مواقع التواصل حيث سرقت الأنظار بفستان من توقيع المصمم إيلي صعب، اما المكياج فقد اهتم به خبير التجميل بسّام فتوح، اما شعرها فإهتم به مصفف الشعر وسيم مرقص.

كما سبق وكشف موقع “الخليج 365” فإن المؤلف الموسيقي ميشال فاضل وضع الموسيقى الكاملة الخاصة لحفل الزفاف.