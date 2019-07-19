شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أمم أفريقيا.. هند صبرى: دعواتى لإخواتى الجزائريين ومبروك لمصر التنظيم الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة التونسية هند صبرى رسائل قبل انطلاق مباراة منتخب الجزائر والسنغال فى نهائى أمم أفريقيا لعام 2019 المقامة على أرض مصر، قائلة: "اليوم فرصة لنا كعرب للظهور بمظهر حضاري راقى ومثالى أمام العالم كله". وتابعت: دعواتى لإخوتى الجزائريين أن يؤكدوا أن تشجعيهم الملتزم والمثالى سيستمر كما عودونا طوال البطولة، وكل أمنياتى للخضراء اليوم بالنجمة الثانية، ومبروك لمصر أم الدنيا التنظيم الرائع طوال شهر كامل".

وحرصت الجماهير الجزائرية على الحضور مبكرا لاستاد القاهرة لمؤازرة منتخب الخضر فى المباراة المصيرية التى ينتظرها عشاق منتخب الجزائر لحصد اللقب الثانى فى تاريخها. Advertisements ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل. ويتطلع المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي إلى تحقيق اللقب الثاني فى تاريخ الأخضر بالبطولة، علمًا أن اللقب الوحيد الذى توج به المنتخب الجزائري كان فى نسخة 1990، فيما يأمل ساديو ماني ورفاقه في الفوز بالكأس القارية للمرة الأولى في تاريخهم.

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