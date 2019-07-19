شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وجمال سليمان وأشرف زكى يصلون عمان لحضور فعاليات جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان عدد كبير من نجوم الفن المصرى، للمشاركة فى فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذى يقيم هذا العام للمرة الأولى مهرجان للسينما ضمن فعاليات جرش والتى كانت تقتصر على الغناء والموسيقى بكل أنواعها.

وحضر للمشاركة فى مهرجان السينما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، النجم مصطفى شعبان والنجم السورى جمال سليمان، والدكتور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، والفنان طارق عبد العزيز، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

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يشارك هذا العام فى نجوم جرش للثقافة والفنون عدد كبير من نجوم الأغنية بمصر والوطن العربى منهم الكينج محمد منير، والنجمان اللبنانيان وائل كفورى ونانسى عجرم، والنجم الأردنية ديانا كرازون، والفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق وغيرهم.



