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نيكول سابا تحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى ضمن حفلات صيف 2019، يوم الخميس المقبل.

 

وأعلنت نيكول عن موعد ومكان الحفل من خلال حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة دعائية للحفل وعلقت عليها قائلة: "مستنياكو الخميس اللى جاى فى الساحل الشمالى علشان نغنى ونرقص ونولعها مع بعض".

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يذكر أن نيكول صورت مؤخراً حلقة مع النجم أمير كرارة فى برنامجه "سهرانين" المنتظر عرضه على قناة ON E خلال الفترة المقبل ويظهر معها فى الحلقة الفنان أحمد رزق وتشهد الحلقة الحديث عن العديد من الامور الفنية والخاصة اضافة إلى المشاركة بالغناء.

 


نيكول سابا

 

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