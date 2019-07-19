سونام كابور تخطط للانتقال إلى لندن مع زوجها

رنا صلاح الدين - كشفت تقارير أن الفنانة الهندية سونام كابور وزوجها أناند أهوجا اللذان تزوجا في مايو 2018، يخططان لبيع ممتلكاتهما في مومباي والانتقال بشكل كامل إلى لندن.

أرجعت تلك الأخبار الواردة سبب اتخاذ قرار خطير مثل هذا، نظرًا لأن أناند رجل أعمال كبير، وهو يدير أعماله المنتشرة في عدد من المدن والبلدان من لندن، وغالبا ما يستمر الزوجان في السفر من أجل الأسرة.

ووفقا لآخر تقرير، تبين أن سونام كابور كانت قد اشترت شقة فخمة في مومباي منذ فترة ودفعت ثمن كبير، لكن ممثلة ‘نيرجا’ تبحث الآن لبيع الممتلكات والانتقال إلى لندن.

Advertisements

وذكرت صحيفة “مومباي ميرور” ان سونام وأناند يبحثان عن ممتلكات في منطقة نوتينج هيل الراقية في غرب لندن، وقد أبلغ مصدر مقرب من سونام أن الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وأضاف، سونام إلى حد كبير لا تزال تعيش في مومباي ولن تتحول إلى لندن.

وفي سياق مماثل، تميز حفل زفافهما بمشاركة عدد كبير من المشاهير مثل شاروخان، ورانفير سينغ، وانيل كابور، وسلمان خان، وغيرهم، بالإضافة إلى حفل استقبال ثاني جمع الاصدقاء المقربين.

على الجانب المهني، سونام مشغولة في الوقت الحالي مع تصوير مشاهد أحدث أعمالها السينمائية “The Zoya Factor”، الذي يقوم ببطولته دولكير سلمان.