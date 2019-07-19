شاهد كيف أبدعت فتاة مُعاقة في رسم صورة للنجم سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

سلمان خان نجم بوليوود شخصية مفضلة للملايين الذين ينتمون إلى كل شريحة من شرائح المجتمع، وبخاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفتاة المعاقة التي أبدعت صورته مع بذل كل ما في وسعها لإظهار حبها للممثل.

يملك سلمان خان قاعدة ضخمة من الجماهير، سواء في الهند أو في الخارج، وهو لا يخجل أبدًا من التفاعل مع معجبيه، لهذا، يحظى أيضًا بالاحترام بين معجبيه الذين يشاركونه حبهم دائمًا بالطريقة التي يذوب بها القلوب بطريقة أو بأخرى.

شارك الممثل مقطع فيديو مذهل على صفحته بموقع Instagram، ليشكر معجبًا معاقة من إيران قام برسم صورة له مستخدمة قدميها، ويبدو أن الأمر قد تتطلب الأمرالكثير من الجهود التي تبذلها الفتاة لأظهار حبها في صورة لنجمها المفضل.

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في مقطع الفيديو، كتب خان أيضًا بضع كلمات لطيفة: “بارك الله فيك. لا يمكن أن يُرد بالمثل على الحب بل الصلوات والكثير من الحب! “.

ممثل Dabangg مشغول في الوقت الحالي في تصوير عدد من أفلامه القادمة Dabangg 3 حيث سيلعب شخصية شولبول باندي الأصغر سنًا، بالإضافة إلى الفيلمين Inshallah وKick 2.