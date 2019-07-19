ساني ليون مع أطفالها في المدرسة

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
شوهدت الفنانة الهندية ساني ليون Sunny Leone في مدرسة أطفالها نوح واشر وابنتها نيشا الثلاثاء 16 يوليو في وقت العودة إلى المنزل، وكانت تحمل أحد توأمها بين ذراعيها بينما تصطحب المربية التوأم الآخر.
ارتدت ممثلة الكبار السابقة فستانًا باللونين الأزرق والأبيض بطول الركبة، وفضلت أن تربط شعرها على شكل كعكة، مع الحد الأدنى من الماكياج، والكعب العالي.
ممثلة Jism، التي تنشط بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحرص على وضع صورها على حسابها في Instagram، مشغولة بالموسم الحادي عشر من برنامج MTV Splitsvill.
وأخبارها الفنية والسينمائية كالمعتاد تشغل جمهورها، ومن المتوقع أن تظهر ساني ليون في إحدى أكبر أغاني فيلم “ارجون باتيالا”، كما أن لديها أيضًا عمل جديد في جنوب الهند مثل فيراماديفي وهيلين.
بعد تبني نيشا، وولادة توأمها، آشر ونوح، عن طريق الأم البديلة، كتبت ساني على وسائل التواصل الاجتماعي، “كان يوم 21 يونيو 2017 هو عيد ميلاد دانيال، ووجدت أنه من المحتمل أن يكون لدينا ثلاثة أطفال خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضافت: “لقد خططنا وحاولنا تكوين أسرة، وبعد عدة سنوات أصبحت عائلتنا كاملة مع آشر سينغ ويبر ونوح سينغ ويبر ونيشا كور ويبر، جاء أولادنا قبل بضعة أسابيع ولكنهم كانوا أحياء في قلوبنا وأعيننا لسنوات عديدة. لقد خطط الله لشيء مميز بالنسبة لنا وأعطينا عائلة كبيرة”.
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