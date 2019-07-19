كم يبلغ أجر كارينا كابور عن الحلقة الواحدة من Dance India؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تشير تقارير إلى أن الممثلة كارينا كابور خان التي تُحكّم حاليًا ببرنامج الرقص الشعبي الشهير Dance India Dance في موسمه السابع، تتقاضى مبلغًا ضخمًا قدره 3 مليون روبية لكل حلقة.

الممثلة، التي تظهر لأول مرة على شاشة التليفزيون مع برنامج الواقع للرقص، تعد بلا شك الممثلة الأعلى أجرًا في برنامج تلفزيوني، ووفقا لتقرير “تايمز أوف إنديا”، تم الكشف عن أجر كارينا حصريا من مصادرها الخاصة، ومع ذلك، لم تكشف كارينا كابور عن أي معلومات بخصوص أجرها حتى الآن.

في وقت سابق، في مقابلة مع The Indian Express، عندما سُئلت كارينا حول هذا الأمر، قالت: “أنت بحاجة إلى بذل الكثير من العمل الشاق، وخاصة على شاشات التليفزيون، لذا، بالتأكيد، يجب أن تكون حزمة الأجور جيدة”.

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وأضافت “هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها ممثلة إلى التليفزيون وتظهر في واحد من أشهر برامج تلفزيون الواقع التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بدء إنتاجه، في هذه المرحلة من حياتها المهنية. لذلك، أعتقد أنني حصلت على ما أستحقه تمامًا للساعات التي سأستضيفها”.

على جبهة العمل، إلى جانب تصوير Dance India Dance، كانت ممثلة Jab We Met قد صورت أيضًا أجزاء من فيلم Angrezi Medium مقابل مع النجم عرفان خان في لندن.