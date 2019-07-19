ندى بسيوني تدخل «حمام الست»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجرى المخرج جمال ياقوت، بروفات العرض المسرحى “حمام الست” لفرقة مسرح الإسكندرية لمديرها المخرج سامح بسيونى، استعدادا لعرضها فى موسم عيد الأضحى المقبل، من بطولة ندى بسيونى ومحمد عز.

ويدور العمل حول “حمّام بلدى” تملكه إحدى السيدات فى إطار كوميدى استعراضى غنائى

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العرض يقام على مسرح بيرم التونسى ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، منهم؛ هاجر الشرنوبى، عبدالله مشرف، زياد يوسف، أحمد السيد، منير فكرى صادق.

ومن جهه أخرى يستقبل مسرح بيرم التونسى حاليا جمهور مسرحية “أبو كبسولة” للفنان الشاب مصطفى أبو سريع، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح.

وتدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث ويحمل لونًا من ألوان المسرح الكلاسيكى، الذى قدمه كبار نجوم الفن فى الثمانينيات والتسعينيات.