"143 طريق الصحراء" في سويسرا لتمثيل الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا في دورته الـ72، التي تعقد في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس/آب، الفيلم الجزائري "143 طريق الصحراء" للمخرج الجزائري الشاب حسن فرحاني، للمشاركة في مسابقة "صناع أفلام الحاضر".

الفيلم من إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما، بدعم من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تدعى "مليكة" تعيش بمنطقة معزولة تماماً في الصحراء، ولا يوجد بها أثر للحياة، حيث تدير كشكاً للوجبات السريعة للمارة من عابري السبيل وسائقي شاحنات الوزن الثقيل على الطريق الصحراوي رقم واحد، الذي يصل شمال البلاد بجنوبها، وحيث لا أحد لا يعرف قصة هذه السيدة التي وجدت نفسها في هذه البقعة من الأرض.

مهرجان لوكارنو من أهم المهرجانات السينمائية في أوروبا، فيما تعدّ مسابقة "صناع أفلام الحاضر" مخصصة للمخرجين الذين يقدمون تجاربهم السينمائية الأولى، وسبق أن شارك فيها المخرج المصري محمد حماد قبل نحو 3 سنوات بفيلم "أخضر يابس".