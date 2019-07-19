حفيدة أسمهان تفتتح مهرجانات بيت الدين في لبنان

افتتح الموسيقي الفرنسي اللبناني غبريال يارد مهرجانات بيت الدين في لبنان، الخميس، ليأخذ 3 آلاف متفرج في رحلة عبر مقطوعاته، التي زينت أفلاما عالمية عدة، عازفا أيضا مع الأوركسترا ألحانا كتبها للبنانية السويسرية ياسمينا جنبلاط التي أدت أغنيات من إرث جدتها الكبرى المطربة الراحلة أسمهان، شقيقة الفنان فريد الأطرش.

وحضر نحو 3 آلاف شخص الحفلة التي أقيمت في قصر الأمير بشير الشهابي بالبلدة الواقعة جنوب شرق بيروت، وحملت عنوان "لقاء على شرق جديد".

وأكدت رئيسة المهرجانات نورا جنبلاط أن الإقبال الجماهيري لم يتأثر سلبا بالتوتر الذي شهدته منطقة الجبل نهاية الشهر الماضي.





وقالت جنبلاط: "الإقبال جيد جدا، ولا تغيير على صعيد بيع البطاقات مقارنة بالأعوام المنصرمة".

وفضّل غبريال يارد (69 عاما) الذي ولد في بيروت وهاجر إلى فرنسا في التاسعة عشرة من عمره أن يخاطب الجمهور بالفرنسية في مستهل حفلته.

وقال: "كنت أود أن أحدثكم بالعربية لكنني وجدت أنني لن أذهب بعيدا بما أن مفرداتي ليست غنية، ولذلك سأحدثكم بالفرنسية".

وأضاف: "مرت 10 أعوام بعد أول حفلة لي في بيت الدين، وها أنا الليلة أعود للاحتفال بمرور 35 عاما على ولادة هذا المهرجان".

17 مقطوعة موسيقية





ضم البرنامج 17 عملا موسيقيا ليارد موزعة بين أغنيات لجنبلاط من كتابتها وتلحين يارد ومقطوعات موسيقية له طبعت أفلاما عدة وألحانا أعاد توزيعها لأبرز أغنيات أسمهان.

وقدمت ياسمينا جنبلاط، وهي حفيدة أسمهان من الجيل الرابع، اثنتين من أغنيات أسمهان هما "يا حبيبي تعالى الحقني" التي كتب كلماتها أحمد جلال ولحنها عام 1940 مدحت عاصم و"ليالي الأنس في فيينا" التي لحنها لأسمهان شقيقها فريد الأطرش وغنتها في فيلم "غرام وانتقام" (1944)، وهي إحدى أشهر أغنياتها.

Advertisements





وأضفى يارد على الأغنيتين إحساسه الخاص ونسقّهما مع الأوركسترا بأسلوبه الأنيق.

وقدمت ياسمينا جنبلاط عددا من أغنياتها الخاصة التي لحنها لها يارد ومنها "داب قلبي" ويلا تنام". ونالت أغنية "يومين" التي أعادت غناءها في ختام الحفلة تصفيقا حارا.

وطعّم يارد البرنامج بمقطوعة من فيلم "النبي" الذي أنتجته الممثلة المكسيكية المنحدرة من أصل لبناني سلمى حايك بما يعكس تعلق الموسيقي اللبناني الأصل بجذوره.

وقدم مقطوعة من فيلم "بيتي بلو" بأنامل عازف البيانو الموهوب نيكولا سلوم (15 عاما) الذي استضافه.

وعزف على الأورغ مقطوعة من فيلم "سيتي أوف انجلز" تميزت بحوار بين غيتارين، إضافة إلى مقطوعة من فيلم "ذي تالنتد مستر ريبلي" موجها تحية إلى مخرجه الراحل أنطوني مينغيلا ومقطوعة فالس من فيلم "كامي كلوديل" وجه من خلالها تحية إلى الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو الذي حضر الحفلة.

برنامج فني حافل





تستمر فعاليات مهرجانات بيت الدين بمسرحية غنائيّة بالإنجليزية مقتبسة من رواية جبران خليل جبران "الأجنحة المتكسّرة" يقدمها الفنان الشاب نديم نعمان من 24 إلى 26 يوليو.

وفي 30 من الشهر الجاري موعد مع الموسيقى الكلاسيكيّة في أمسية عزف مزدوج على البيانو تضم عبدالرحمن الباشا وبيلي عيدي.

كما يعود الفنان العراقي كاظم الساهر، الضيف الدائم للمهرجان، بثلاث حفلات هذه السنة.

ويطل في 6 أغسطس عمر غدي الرحباني مقدما أغنياته مع فرقة "باسبورت تشامبر" ومجموعة من الأغنيات الرحبانية.

وفي 8 من الشهر هناك حفلة جاز لفرقة "مانداي بلوز باند".

وختام المهرجان في 10 أغسطس/ آب مع المغني المغربي عبده شريف الذي يحيي تراث المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ.