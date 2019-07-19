سيف نبيل يشعل سماء جدة في حفل غنائي ضخم

ضمن فعاليات موسم جدة الغنائية أحيا أنيق الغناء العربي النجم العراقي سيف نبيل حفلاً غنائياً جماهيرياً في منتجع درة العروس في جدة ليل 17 تموز 2019 برعاية الهيئة العامة للترفيه ومواسم السعودية والهيئة العامة للثقافة.

افتتح النجم حفله باستعراض ناري ضخم أشعل حماس الجماهير وزادهم تفاعل معه حتى منتصف الليل وأدى مجموعة من أشهر أغانيه: “عشقك موت”، “غلاي إنت”، “قلب ثاني” ومقتطفات أخرى من أجمل أغانيه.

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حضر الحفل الآف الأشخاص وعدد من الشخصيات من أهل الصحافة والفن الذين أشادوا بأداء نبيل والنجاحات الباهرة التي حققها في الآونة الأخيرة.

يذكر أن سيف نبيل هو مغن وملحن عراقي انطلق كفنان عام 2011 بأغنية “هاي السنه،” وفي رصيده عدد من الأغاني التي حصدت نجاحات كبيرة في العالم العربي منها “بس تعال”، “قلب ثاني”، “عشق موت”، “حبني بجنون” وغيرها. وكان سيف نبيل قد استئنف موسم الصيف هذا العام في عدد من البلدان العربية والأجنبية حيث أحيا عدد من الحفلات الغنائية غصّت بالحضور ومنها في سوريا، لبنان، عمان وغيرها.