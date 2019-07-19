شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر عاشور يساند منتخب الجزائر ضد السنغال من ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب تامر عاشور مساء يوم الجمعة، على الذهاب لاستاد القاهرة الدولى لمساندة منتخب الجزائر أمام منتخب السنغال فى المباراة التى تجمعهما فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019. وحرصت الجماهير الجزائرية على الحضور مبكرا لاستاد القاهرة لمؤازرة منتخب الخضر فى المباراة المصيرية التى ينتظرها عشاق منتخب الجزائر لحصد اللقب الثانى فى تاريخها. ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل. Advertisements ويتطلع المنتخب الجزائرى بقيادة جمال بلماضي إلى تحقيق اللقب الثاني فى تاريخ الأخضر بالبطولة، علمًا أن اللقب الوحيد الذى توج به المنتخب الجزائري كان فى نسخة 1990، فيما يأمل ساديو ماني ورفاقه في الفوز بالكأس القارية للمرة الأولى في تاريخهم.







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