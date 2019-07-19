شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس وداليا مبارك يحييان حفلا غنائيا فى "موسم جدة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب العراقى ماجد المهندس مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا بالصالة المغطاه بمدينة الملك عبد الله الرياضية بالسعودية، وتشاركه الحفل المطربة داليا مبارك، وذلك ضمن حفلات "موسم جدة" التى تنظمها الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر إحياء ماجد المهندس لحفل غنائي آخر داخل المملكة العربية السعودية بعد غد الأحد، ضمن موسم " حفلات صيف عسير " و ذلك علي مسرح طلال، وتشاركه النجمة اللبنانية نجوى كرم، والتى نفذ التذاكر الخاصة به قبل اقامة الحفل بأربعة أيام.

يذكر أن ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية في 1991 ، واستطاع بفضل موهبته الفريدة أن يبهر العالم و يضع بصمة مميزة في عالم الغناء ، و من أبرز الاغنيات التي قدمها " سيد الأحباب " و " بدون أسماء " و " نبض قلبي " و " على الله " و غيرهم .