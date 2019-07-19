شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتلقى عرضا من إحدى الشبكات العالمية لبطولة مسلسل من 12 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النجم أحمد فهمى عرضاً من إحدى الشبكات العالمية لبطولة عمل مسلسل جديد على منصتها، والمفاوضات مستمرة بينهما ليعرض العمل خارج السباق الرمضانى المقبل مكون من 12 حلقة، ولم يحسم فهمى موقفه النهائى من خوض التجربة.

ومن ناحية أخرى يستعد فهمى لاستكمال تصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز الشهر المقبل، ومن المقرر أن يحسم موقفه من هذا العرض فى الأيام المقبلة.

أحمد فهمى شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات"، وشاركته البطولة خطيبته هنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف منهم هيفاء وهبى، وأحمد فتحى، وبيومى فؤاد، والعمل من إخراج أحمد الجندى.