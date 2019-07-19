شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء الفنان شوقى طنطاوى بمصر الجديدة بحضور محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام عزاء الفنان الراحل شوقى طنطاوى بمسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، فى تمام الساعة السابعة مساء بحضور الفنان الكبير محمد صبحى.

وتوفى الفنان شوقى طنطاوى، أحد أعضاء فرقة الفنان محمد صبحى المسرحية، أمس الخميس، بعد صراع مع المرض.

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ونعى النجم محمد صبحى الفنان شوقى طنطاوى عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "البقاء لله رحل شوقى طنطاوى أكثر المخلصين على مدار 50 عاما".

وقال محمد صبحى عن بداية شوقى طنطاوى: "بكل أسى وحزن عميق أعزى نفسي وأسرتك وجمهورك.. تلميذى وأخى وصديقى وزميلى ومساعدى.. رحلت وتركتنى.. أنت الذى جئت لى تلميذا فى ثانوى عام 1969 لتشترك فى عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتي الآن".

وأضاف صبحى: "خمسون عاما مضت.. كنت فيها الصديق الوفى والسند، لم أجد فى رحلتى مثلك مخلصا وفيا، كنت لآخر لحظة رجلا.. كنت فنانا ملتزما وآب صالح لأسرتك.. صديقى الحبيب افتقدتك ولا أعلم كيف سيكون حاليا عندما أفقد أغلى الناس.. ستظل مثلا عظيما أثرت فى حياتى وفنى أنت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل.. أدعو الله لك بالرحمة والغفران وللأسرة الصبر والسلوان.. وستظل فى قلبى كما قلتها لك مرارا".