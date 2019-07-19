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صور.. انتصار ومحمد جمعة يحضران عرض "جوازة مرتاحة" لـ ريم البارودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت الفنانة انتصار والفنان محمد جمعة عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" للفنانة ريم البارودى، والتى تعرض حاليا على إحدى مسارح الغردقة، والتى شهدت إقبال كبير فى أولى عروضها.

 

ووجهت الفنانة ريم البارودى الشكر لتواجد زملائها قائلة: امبارح كان من احلي ليالي عرض "جوازة مرتاحة" بسبب تواجد الفنانة انتصار التى شرفنى تواجدها وأشكرها على رأيها وشهادتها التى أعتز بها، كما أتوجه بالشكر للفنان محمد جمعة صديقى وزميل الكفاح على حضوره ورأيه الذى أعتز به.

 

مسرحية "جوازة مرتاحة" تعرض على إحدى المسارح بمدينة الغردقة، وهى من بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنه عرفة،ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

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